Военные подорвали на реке Бурее 15 тонн тротила, чтобы расширить протоку, пробитую в сошедшем оползне.

Поток воды размыл и унес вниз по течению разрыхленный взрывом грунт с обломками скал, передает "Россия 24". К этому дню инженеры смогли пробить канал общей глубиной более 23 метров и шириной по дну от 80 до 120 метров.

Все работы на месте схода оползня планируется закончить в течение недели. Угроза подтопления ближайших поселков снята, вода проходит через канал в достаточных объемах.