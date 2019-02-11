ДТП на Камчатке: три человека погибли, четыре пострадали

В ДТП с участием трех автомобилей на Камчатке три человека погибли и четыре пострадали.

Пресс-служба краевого главка МВД сообщает, что авария произошла в Елизовском районе на 32-м километре автодороги Морпорт — Аэропорт​​​.

По предварительным данным, 26-летний мужчина на Nissan AD ехал в сторону города Елизово. После заноса он выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу внедорожник Nissan Terrano Regulus. Машиной управлял 29-летний житель Петропавловска-Камчатского.

Автомобиль Toyota Will VS под управлением 25-летней жительницы Елизово, который двигался за Nissan Regulus, столкнулся с ним, передает РИА Новости.

От столкновения водитель Nissan AD и два его пассажира погибли на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в Елизовскую травматологию с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.