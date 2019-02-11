В Москве простятся с народным артистом Сергеем Юрским

В Москве сегодня простятся с народным артистом Сергеем Юрским. Гражданская панихида состоится в Театре имени Моссовета и начнется в 11 часов по московскому времени.

Актер скончался 8 февраля на 84-м году жизни, у него остановилось сердце.

Сергей Юрский сыграл более чем в 40 фильмах. Всесоюзную славу актеру принесла роль директора школы-коммуны для беспризорников Викниксора в фильме "Республика ШКИД". Потом был его интеллигентный Остап Бендер в "Золотом теленке". И, конечно, всенародно любимый дядя Митя в фильме "Любовь и голуби".