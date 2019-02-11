Александр Георгиев отбил 55 бросков и помог "Рейнджерс" обыграть "Торонто"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Торонто Мэйпл Ливз". "Рейнджеры" выиграли 4:1 во многом благодаря прекрасной игре вратаря Александра Георгиева.

Георгиев, которому в день матча исполнилось 23 года, отразил 55 бросков. И только один раз российский голкипер не смог выручить "Рейнджерс". Александр был признан первой звездой матча.

Александр Георгиев в текущем чемпионате 16 раз выходил в стартовом составе "Нью-Йорк Рейнджерс". В восьми встречах его команда побеждала.