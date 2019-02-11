Российские дети вернулись из Ирака на Родину

На родину из Ирака вернулись 27 российских детей. Их вывезли на Ближний Восток родители, которые примкнули к террористам. Россия начала возвращать несовершеннолетних в прошлом году.

Сразу несколько машин скорой помощи и автобус мчат с аэродрома сразу в Центр детского здоровья. Ни минуты они не ждут на улице. После иракских плюс двадцати градусов легкий мороз непривычен и даже опасен.

Большинство с холодами не сталкивались ни разу в жизни. 27 детей были вывезены из багдадских тюрьмы и приюта, где находились со своими матерями, осуждёнными за участие в террористических группировках.

Маленьким пациентам в центре окажут всю необходимую помощь. Для них выделен целый этаж. Диагностика, лечение, лекарственные препараты. Но сначала — отдых после перелёта. Четыре часа в самолете все пассажиры борта МЧС перенесли удовлетворительно.

"Дети будут обследованы всеми специалистами", — заявил Андрей Фисенко, директор ФГАУ "НМИЦ здоровья детей".

В России детей встречают родственники. Кто-то из них своих внуков, племянников, братьев и сестёр не видел никогда.

У других детей, которые остались в Багдаде праздник возвращения на родину обязательно состоится, но позже. Сразу вывести всех детей не получается: у многих, рожденных уже в Ираке, даже документов нет.

В ближайшее время родственникам детей аппарат омбудсмена по правам ребенка поможет оформить все необходимые документы на опекунство. Первый борт из Багдада прилетел в конце декабря, тогда в Москву вернулись 30 маленьких россиян. Спустя неделю все они были отправлены домой: в Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Татарстан.