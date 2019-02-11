Цены на авиабилеты могут вырасти

Заместитель руководителя ФАС Александр Редько рассказал, что Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение Ассоциации европейского бизнеса об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов для российских и иностранных авиаперевозчиков.

Редько добавил, что уравнивании тарифов необходимо осуществлять постепенно, с учетом экономических реалий.

В декабре 2018 года АЕБ направила свои предложения в ФАС, Минтранс и крупнейшие российские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.

Существующая на данный момент разница между сборами для иностранных компаний в 3-3,5 раза превышает аналогичные сборы дня российских авиаперевозчиков.

Павел Пермяков, президент "Ютэйр — пассажирские авиалинии", сообщил, что повышение аэропортовых тарифов может стать критичным для авиакомпаний, потому что это существенная статья затрат, иногда достигающая 25 %.