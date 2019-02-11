Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

В столице Словении прошел крупный турнир Dragon Trophy с участием ведущих фигуристов Старого Света. В женском одиночном катании победила российская фигуристка Елизавета Туктамышева, опередившая соотечественницу Анастасию Гулякову.

Туктамышева выиграла обе программы – короткую и произвольную, несмотря на ошибки в двух тройных прыжках. Тем не менее, в остальном ее программа была на голову сложнее всех других участниц.

Гулякова начала турнир с не слишком уверенного проката в короткой программе (5-е место), однако в произвольной она полностью реабилитировала себя, уступила только чемпионке и поднялась на 2-ю строчку в таблице. Третьей в Любляне стала итальянка Марина Пиредда.