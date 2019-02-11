Регбисты Англии разгромили Францию в Кубке Шести наций

В Старом Свете продолжается престижнейший турнир по регби – Кубок Шести наций. В центральном матче второго тура сборная Англии на родном стадионе "Твикенхэм" в Лондоне устроила разгром одному из принципиальнейших соперников – сборной Франции.

Встреча между "Алыми розами" и "Ле Бле" завершилась со счетом 44:8. Самым результативным регбистом в составе английской команды стал защитник Джонни Мэй – за первые полчаса игры он стал автором трех попыток. После игры он были признан лучшим игроком матча.

В двух других поединках тура действующий чемпион Кубка Шести наций – сборная Ирландии смогла реабилитироваться после поражения в первом туре от англичан и в гостях обыграла Шотландию со счетом 22:13. Уэльс был сильнее Италии в Риме – 26:15.

Таким образом, после двух туров Кубка Шести наций возглавляет таблицу Англия, набравшая максимальные 10 очков. Следом расположились Уэльс (8 очков), Шотландия (5 очков), Ирландия (4 очка), Франция (1 балл) и Италия (0 очков).