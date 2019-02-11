Регбисты Англии разгромили Францию в Кубке Шести наций
В Старом Свете продолжается престижнейший турнир по регби – Кубок Шести наций. В центральном матче второго тура сборная Англии на родном стадионе "Твикенхэм" в Лондоне устроила разгром одному из принципиальнейших соперников – сборной Франции.
Встреча между "Алыми розами" и "Ле Бле" завершилась со счетом 44:8. Самым результативным регбистом в составе английской команды стал защитник Джонни Мэй – за первые полчаса игры он стал автором трех попыток. После игры он были признан лучшим игроком матча.
В двух других поединках тура действующий чемпион Кубка Шести наций – сборная Ирландии смогла реабилитироваться после поражения в первом туре от англичан и в гостях обыграла Шотландию со счетом 22:13. Уэльс был сильнее Италии в Риме – 26:15.
Таким образом, после двух туров Кубка Шести наций возглавляет таблицу Англия, набравшая максимальные 10 очков. Следом расположились Уэльс (8 очков), Шотландия (5 очков), Ирландия (4 очка), Франция (1 балл) и Италия (0 очков).
Сейчас
Британия придумала, как наказать Россию за провокации
Картина дня
-
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
- Участник протестов во Франции подорвался на полицейской гранате
- Мракобесие и NASA: Рогозин рассказал о проблемах в космической сфере
- В Испании убили и расчленили россиянку
- Еще один офицер перешел на сторону Гуайдо
Самое читаемое
-
Озвучена новая версия смерти Децла
- Из-за глупой шутки молодожены развелись через три минуты после свадьбы
- 140-килограммовый москвич выпал с 12-го этажа и выжил: спас жир
- Людоед под маской врача: разоблачение уральского доктора Лектера
- Названы признаки рака, которые игнорируют мужчины
- Гибель группы Дятлова: разгадка - на последнем фото
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: на этот раз без сюрпризов?
- Почему рекордный приток капитала на рынок РФ может таить опасность?
- 6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели
- Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков
- Рынок нефти: в шаге от падения
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
- Близкий космос: на новом Land Rover Discovery – по плато Устюрт
- С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"
- Суперкар Lamborghini Huracan Evo – российская премьера и цены!
- Новый Subaru Legacy: турбонаддув и мегапланшет в стиле Tesla
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- Грудные имплантаты вызывают рак чаще, чем считалось ранее
- Инструкция: как понять, что вы обезвожены
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Остап Бендер и дядя Митя: так сыграть мог только Сергей Юрский
- Пенсионеры отдали все деньги за волшебные матрасы
- Наших паралимпийцев восстановили в правах
Вести-Москва
-
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его
- Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского
- Ирина Муравьева отмечает юбилей
- Сделать мозг прозрачным: инновации в российской нейронауке
- "Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба