В Москве мужчина убил женщину и выбросил ее тело на помойку

В Москве полицейские задержали мужчину, который убил женщину и выбросил ее тело.

По данным следствия, приезжий из Чувашии (1972 года рождения) во время ссоры забил свою знакомую деревянным бруском. От полученных травм она скончалась. Затем он отнес тело погибшей в мусорный контейнер, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".