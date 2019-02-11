Губернатор Хабаровского края вернул тигра Амура Приморью

Тигр Амур, прогремевший на всю страну в 2015-м году благодаря дружбе с козлом Тимуром, останется в привычном для себя месте. По решению хабаровских властей, хищник, переданный в 2012 году по программе размножения амурских тигров в приморский Сафари-парк, останется жить там, где он привык. "Тигра из Хабаровского края передадим в Приморский край", — пояснил хабаровский губернатор Сергей Фургал. Хотим закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня, — отметил глава региона в Instagram.

Как напоминает ГТРК "Владивосток", отправить тигра Амура в краснодарский "Парк тигров" рекомендовала Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов. Против этого выступил тогда руководитель Сафари-парка Дмитрий Мезенцев.