Илья Коновалов назван лучшим вратарем Шведских хоккейных игр

Хоккеист сборной России Илья Коновалов признан Шведских хоккейных игр лучшим вратарем третьего этапа Еврохоккейтура. 20-летний россиянин дебютировал в составе "красной машины" на турнире в Стокгольме.

Коновалов принял участие в двух встречах сборной Росси на турнире и в каждом из поединков он помогал команде добиваться побед. В его дебютном матче за главную национальную команду он помог добиться победы над Финляндией (3:2 по буллитам), а позже – обыграть Чехию (3:1).

На остальных позициях лучшими были признаны защитник Микко Лехтонен из Финляндии, ставший автором трех очков (1+2), и нападающий Эмиль Бемстрем из Швеции. На его счету 4 очка (3+1). Приз самому ценному хоккеисту этапа получил чех Ян Коварж.

Напомним, что сборная России завершила Шведские хоккейные игры на второй строчке. Победителем стала команда Чехии.