Шахматы. Костенюк и Гунина лидируют на турнире в Сент-Луисе

Экс-чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк одержала еще одну победу на представительном женском турнире, который проходит в американском Сент-Луисе. В пятом туре наша гроссмейстер одержала победу над грузинкой Белой Хотенашвили.

Костенюк набрала 4,5 очка из 5 возможных и уверенно лидирует в соревновании. Второй идет еще одна россиянка Валентина Гунина, которая выиграла у француженки Мари Себаг и имеет 4 очка. Столько же имеет хозяйка турнира американка Ирина Круш.