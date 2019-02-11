Российский хет-трик: Тарасенко, Георгиев и Кучеров признаны звездами дня НХЛ

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко, Александр Георгиев и Никита Кучеров были признаны лучшими игроками очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги. Каждый из россиян поспособствовал победе своего клуба.

Форвард "Сент-Луис Блюз" Тарасенко в минувшей игре против "Нэшвилл Предаторз" стал автором трех заброшенных шайб, последняя из которых была забита в овертайме и принесла "нотам" победу со счетом 5:4.

Вторую звезду дня получил голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Георгиев, который совершил 55 сейвов в матче против "Торонто Мэйпл Лифз". Этих показателей хватило ему для того, чтобы "рейнджеры" одержали победу со счетом 4:1.

И наконец, форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Кучеров был признан третьей звездой дня после того, как дважды поразил ворота "Флориды Пэнтерз", а также сделал одну результативную передачу. Его усилия принесли "молниям" победу со счетом 5:2.