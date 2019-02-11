В Оренбурге вспоминают погибших в авиакатастрофе в Раменском. Ровно год назад, 11 февраля 2018 пассажирский самолет. Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполняющий рейс 703 "Москва — Орск" потерпел крушение в Раменском районе.

Как сообщает ГТРК "Оренбург", в авиакатастрофе погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей и шесть членов экипажа.

Сегодня храмах Оренбуржья пройдут панихиды. Также на месте крушения будет отслужена панихида. Вблизи села Степановское в Раменском районе состоится митинг памяти.