Британия придумала, как наказать Россию за провокации

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран — членов НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

По словам Уильямсона, "действия со стороны России должны дорого обойтись". При этом не уточняется, какие именно провокационные действия якобы предпринимает Россия. В то же время обращается внимание, что глава британского минобороны призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр обороны Великобритании заявил о необходимости быть готовыми "использовать жесткую силу для защиты своих интересов" против стран, "насмехающихся над международным правом", — заявит Уильямсон.

Российские власти решительно отвергали заявления западных политиков о том, что Россия якобы совершает действия, направленные на дестабилизацию международной ситуации.

11 февраля глава британского минобороны намерен жестко выступить не только в отношении России. Он упомянет Китай, действия которого также, по его утверждениям, размывают границы между миром и войной.

Уильямсон должен объявить о том, что флагман ВМС Великобритании авианосец Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") выйдет на первое оперативное задание в Тихоокеанской регион, в котором Китай вовлечен в территориальные споры в Южно-Китайском море.