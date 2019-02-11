Илья Воробьев: концовка Шведских игр была сложной эмоционально

Наставник хоккейной сборной России Илья Воробьев, чьи подопечные заняли второе место на Шведский играх и лидируют в общем зачете Евротура, после заключительного матча в Стокгольме против команды Чехии (3:1) отметил, что эмоционально игра была тяжелой, несмотря на победу.

"Очень тяжелый матч в эмоциональном плане, — цитирует Воробьева издание "Спорт-экспресс". – Накануне со шведами догоняли-догоняли и не смогли. Во второй половине сыграли лучше, стали более "рабочими".

Говоря об общих итогах турнира в Швеции, тренер сказал: "У нас две победы, мы проверили много ребят. Сейчас все данные будем анализировать. Будем смотреть, кого дальше приглашать, на кого имеем дальше виды, а на кого уже или еще пока нет".

При этом наставник не стал называть тех, кто не вполне справился с задачами, поставленными на турнир: "Сразу неправильно будет говорить о неудачниках, надо анализировать".

А вот молодой голкипер сборной и ярославского "Локомотива" Александр Коновалов, который назван лучшим голкипером Шведских игр, Воробьева порадовал: "Он хороший вратарь, растет. Дай бог, чтобы дальше так продолжал и развивался".

При этом тренер не готов говорить, сколько хоккеистов из этой сборной может поехать на чемпионат мира: "Пока у нас все сложно, будем смотреть. Еще до Братиславы будет участок регулярного чемпионата КХЛ, плей-офф, а потом карты будут по-новому перемешаны".