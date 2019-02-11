"Я – бандеровец": украинские полицейские запустили флешмоб в поддержку радикалов

На Украине проходит флешмоб "Я – бандерiвець".

Началось все с того, что 9 февраля полицейские попытались усмирить радикалов, которые штурмовали киевское управление МВД. Одного из националистов полицейский уложил на пол с криком "Ложись, бандера".

В отношении полицейских ведется служебное расследование. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личность стража порядка, который оскорбил радикала, установлена. Ему грозит обвинение в измене родине. А к националистам претензий нет. Как сообщает "Россия 24", все 40 задержанных отпущены на свободу.

Покаяться публично за поступок своего подчиненного пришлось всем высокопоставленным начальникам, в числе которых глава нацполиции и руководитель киевского МВД, а старших офицеров вынудили принять участие во флешмобе. Они оставляют на своих страницах в соцсетях запись: "Я тоже бандеровец. Я — офицер полиции!". Опасаясь увольнения, в акции участвуют все.