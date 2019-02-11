Появилось фото лысого и бледного Трампа

Лысый и бледный — такое фото Дональда Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте. Автор коллажа с помощью фотошопа лишил американского лидера легендарной прически и загара. В тексте предположил, что так бы выглядел президент, будь он нормальным человеком. Лайк под фото поставили более 56 тысяч человек, а репостнули 19 тысяч. Таким образом фото стало вирусным. Прическа и неестественный загар — что-то вроде визитной карточки Трампа, постоянный объект шуток и многочисленных интернет-мэмов.