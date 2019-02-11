Пропавший капитан "Норда" вернулся в Крым

Мать капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко, которого удерживали на Украине с марта 2018 года, подтвердила его возвращение домой, передает "Интерфакс". О пропаже капитана "Норда" стало известно 28 января.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года в Азовском море госпогранслужбой Украины судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту было задержано. Капитану вменяется статья "Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" и "Незаконное занятие рыбным добывающим промыслом" УК Украины.

Херсонским горсудом ему была избрана меру пресечения в виде личного обязательства. Во время досудебного следствия Горбенко жил у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Херсонский городской суд 19 июня отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.