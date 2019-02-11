Рапиристка Анастасия Иванова выиграла бронзу этапа Кубка мира

В итальянском Турине состоялся этап Кубка мира по фехтованию. В женской сетке соревнований российская рапиристка Анастасия Иванова стала обладательницей бронзовой медали соревнований.

Россиянка поделила третью строчку этапа Кубка мира с итальянской соперницей Франческой Палумбо. Второе место заняла еще одна итальянка Элиза Ди Франчиску, которая в финале соревнований проиграла своей соотечественнице Аличе Вольпи.

Отметим, что помимо Ивановой в десятку лучших спортсменок также вошла еще одна российская фехтовальщица Инна Дериглазова, завершившая выступления на этапе на пятой строчке, и Лариса Коробейникова. Она заняла восьмое место.