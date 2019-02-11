Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Концерт 26 февраля Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана будет посвящен творчеству трех величайших современников.

В начале концерта зрители услышат пьесу Яна Сибелиуса "Возлюбленный", затем "Метаморфозы" Рихарда Штрауса для 23 струнных инструментов. Во втором отделении — 14-я симфония Дмитрия Шостаковича. Спустя 50 лет после своей премьеры в 1969 году это произведение прозвучит в исполнении МГАСО под управлением маэстро Павла Когана.

Шостакович давно задумывался над вопросами жизни и смерти, смысла человеческого существования и его неизбежного конца — еще в те годы, когда был молод, полон сил. Так и в 1969 году он обратился к теме смер­ти. Не просто окончания жизни, а смерти насильственной, преждевре­менной, трагической.

Создавалась симфония в больнице. Композитор провел в ней больше месяца, с 13 января по 22 февраля. Это было плановое мероприятие — состояние здоровья композитора требовало периодически повторяюще­гося курса лечения в стационаре, и Шостакович отправлялся туда спо­койно, запасшись всем необходимым — нотной бумагой, записными книжками, подставкой для письма. В уединении работалось хорошо, спо­койно. Выписавшись из больницы, композитор передал полностью гото­вую симфонию для переписки и разучивания.

Премьера состоялась в Ле­нинграде 29 сентября 1969 года и была повторена в Москве 6 октября. Исполнителями стали Г. Вишневская, М. Решетин и Московский камер­ный оркестр под управлением Р. Баршая. Четырнадцатую симфонию Шостакович посвятил Б. Бриттену.

Это удивительная симфония — для сопрано, баса и камерного оркестра. Общее настроение музыки — скорбное, в диапазоне от сдер­жанно-сосредоточенного до неистово, исступленно трагического. Суть ее — протест против всего, что ломает человеческие судьбы, души, жиз­ни, против угнетения и тирании.

И как всегда на концерте оркестра Павла Когана не обойдется без сюрпризов. У МГАСО уже стало замечательной традицией приглашать к участию в концерте талантливых именитых музыкантов. 26 февраля сольную партию баса исполнит известный оперный певец Тарас Штонда, за плечами которого не только победы в международных вокальных конкурсах, но и сотрудничество с такими знаменитостями как Йонас Кауфман, Геннадий Рождественский, Валерий Гергиев и другими. А сопрано исполнит солистка Московского музыкального театра Наталья Петрожицкая.

Уникальная программа специально составлена для настоящих ценителей музыки. Не пропустите возможность насладиться музыкой, услышать которую в столичных залах удается довольно редко.

"Все три произведения величайших композиторов современности мы включили в программу не случайно. Стоит обратить внимание, что все они написаны для камерного состава оркестра. Поэтому будет интересно их услышать и с этой точки зрения. Кроме того, все они довольно редко исполняемые, но абсолютно гениальные все три", — рассказал о выборе программы художественный руководитель и главный дирижер оркестра Павел Коган.

Начало концерта – 19:00, 26 февраля, Концертный зал имени П.И. Чайковского.