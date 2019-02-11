Бокс. Варгас и Рамирес сохранили титулы чемпионов WBC

Сразу два титульных поединка за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета прошли накануне в Калифорнии. В Индио мексиканец Рей Варгас победил венесуэльца Франклина Мансанилью, а во Фресно американец Хосе Карлос Рамирес победил Хосе Сепеду.

В поединке второго легчайшего веса между Варгасом и Мансанильей все три арбитра единогласно отдали победу чемпиону WBC со счетом 117:108. На счету Варгаса 33 победы на профессиональном ринге. У Мансанильи пятое поражение в 23-х боях.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Рамирес победил Сепеду в гораздо более упорном поединке. Двое судей отдали победу чемпиону (115:113, 116:112), один зафиксировал ничью (114:114). Тем не менее, у Рамиреса стало 23 победы, у Сепеды первое поражение в 31-м поединке.