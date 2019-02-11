Теннисист Медведев поднялся на 7-е место чемпионской гонки ATP

Российский теннисист Даниил Медведев ворвался с десятку лучших спортсменов чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. 23-летний россиянин поднялся с 11-го на 7-е место.

Улучшению позиции в чемпионской гонке ATP стало возможным после того, как Медведев одержал победу в теннисном турнире в болгарской Софии. В финальном поединке он обыграл француза Жо-Вилфрида Цонгу.

Отметим, что первое место рейтинга по-прежнему сохраняет за собой серб Новак Джокович. Его ближайшими преследователями являются испанец Рафаэль Надаль и грек русского происхождения Стефанос Циципас.