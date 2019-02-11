В Белоруссии школьник зарезал учительницу и одноклассника

В Белоруссии школьник убил учительницу и одноклассника.

Инцидент произошел в городе Столбцы Минской области. Утром 11 февраля 15-летний подросток пришел в школу номер 2 с ножом. Он зашел в класс и напал на учительницу и школьников.

От полученных травм женщина и один из подростков скончались. Еще двое школьников были госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Белоруссии, нападавший скрылся с места происшествия. В области был введен специальный план "Сирена". Подросток был задержан.

Полиция выясняет обстоятельства преступления и мотивы школьника. Расследование уголовного дела председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем взято на личный контроль.