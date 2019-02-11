Новый телескоп отправят на МКС частями

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что, так как НАСА отказалось помочь привезти телескоп для исследования космических лучей предельно высоких энергий на корабле Dragon, он будет отправлен на МКС на кораблях "Прогресс" в 2022-2023 годах по частям, передает РИА Новости.

Панасюк отметил, что новый телескоп будет отличаться более крупным зеркалом – 3 метра вместо 1,5 метров.