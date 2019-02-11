На нацпроекты потратят 25,7 триллиона рублей за пять лет

Почти триллион рублей направят на борьбу с онкозаболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом говорится на сайте правительства России. Всего расходы на национальные проекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 триллиона рублей.

Как сообщает "Россия 24", документы по нацпроектам опубликованы 11 февраля. В них также говорится, что через три года в российских школах не останется учебы в третью смену. В школах к концу 2024 года запланировано создание не менее 230 тысяч новых мест.

Что касается инфраструктуры, то, например, расходы на нацпроект "Безопасные и качественные дороги" за 6 лет составят почти пять триллионов рублей. Целью проекта является снижение числа погибших результате ДТП до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения, а в перспективе к 2030 году — до нулевого уровня.

Для развития цифровой экономики страны одноименный проект в те же сроки получит более 1,6 триллиона рублей. Курировать нацпроект будет вице-премьер РФ Максим Акимов. Программа нацелена на создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, а также на использование чиновниками преимущественно отечественного программного обеспечения.

Наконец, экспорт сельскохозяйственной продукции должен возрасти вдвое — до 45 миллиардов долларов. В рамках программы к 2023 году должны быть запущены шесть оптово-распределительных центров, ориентированных на экспорт.

В декабре 2018 года Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву и правительству лично контролировать реализацию национальных проектов с выездом на места. По словам главы государства, "важно посмотреть, что происходит в реальной жизни".