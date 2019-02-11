Новый железнодорожный маршрут соединит три региона

Сразу три региона — Карелию, Новгородскую и Псковскую области — свяжет новый железнодорожный маршрут. Он станет продолжением уже действующего, передает ТАСС.

По мнению специалистов, маршрут будет востребован и среди туристов. Благодаря новому поезду им станет удобнее посещать областные столицы. Как отметили в пресс-службе Минтранса, примерное время следования — порядка пяти часов. Состав будет курсировать ежедневно, сообщает ГТРК "Карелия".