Шпажисты сборной России выиграли командные соревнования этапа Кубка мира

Мужская сборная России по фехтованию одержала победу на этапе Кубка мира в командных соревнованиях на шпагах. Российские шпажисты выиграли турнир в канадском Ванкувере, в финале оказавшись сильнее соперников из Израиля.

Сборная России в лице Вадима Анохина, Никиты Глазкова, Георгия Бруева и Сергея Ходоса взяла верх над израильскими соперниками со счетом 45:36. Бронзовым призером этапа стала команда Франции, которая в поединке за третье место взяла верх над сборной Дании – 45:32.

Напомним, что ранее российская рапиристка Анастасия Иванова также на этапе Кубка мира, но уже в итальянском Турине, завоевала бронзу.