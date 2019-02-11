Универсиада помогла: футбольные "Енисей" и "Ростов" сыграют в Сочи

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге между красноярским "Енисеем" и "Ростовом" состоится на нейтральном поле. Игра перенесена на олимпийский стадион "Фишт" в Сочи из-за зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Арена в Сочи заявлена у "Енисея" резервной, сообщает официальный сайт "Енисея": "Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России". Игра пройдет 3 марта.