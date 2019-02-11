Слон с девушкой на бивне разгромил ярмарку в Таиланде. Видео

В Таиланде слон без видимых причин подхватил хоботом 19-летнюю девушку и разгромил торговые ряды. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Сурине. Местные жители отмечают, что погода в этот день была особенно жаркой, и животные на ярмарке нервничали с самого утра.

Внезапно один из слонов схватил проходящую мимо девушку. "Я сначала думала, он хотел поиграть, однако он крепко обвил меня хоботом, и мне ничего не оставалось, кроме как со всех сил держаться за его бивень" — позже вспоминала 19-летняя Ничанат Манучам.

Слон кидался на торговые ряды, не обращая внимания на всадника, палкой колотящего его голову, и в течение пары минут разрушил и растоптал несколько палаток. Все это время Ничанат крепко держалась за бивень животного руками и ногами. И просила его прекратить бушевать.

В конце концов слон успокоился, и девушка благополучно слезла. "Я не думаю, что он действительно хотел причинить мне вред. Просто он не мог себя контролировать" — поделилась своими мыслями о пережитом приключении Ничанат.

В результате происшествия несколько торговых палаток и прилавков были разрушены и растоптаны, однако никто практически не пострадал. Девушка, провисевшая на бивне, обзавелась несколькими незначительными царапинами.