Хабаровский край вошел в проект развития санавиации в России

В Хабаровском крае заработает служба санитарной авиации. Регион присоединился к соответствующему национальному проекту.

В ближайшее время в Хабаровск прибудет вертолет Ми-8, оснащенный современным медицинским оборудованием. Планируется, что он будет выполнять рейсы по всему Дальнему Востоку, с охватом отдаленных и труднодоступных территорий. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила соответствующий сертификат краевому правительству.

Проект рассчитан на оказание экстренной специализированной помощи жителям региона. В оборудованных новейшей аппаратурой машинах можно будет проводить весь комплекс реанимационных мероприятий, следить за жизненными показателями пациентов, перевозить тяжелых больных.

ГТРК "Дальневосточная" напоминает: на сегодня в крае используют для перевозки больных три вертолета Ми-8. Они базируются в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Всего в ближайшее время на дежурство в российские регионы заступят восемь воздушных судов.