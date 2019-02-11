В Польше похвастались "похоронным" для России приобретением

Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил о том, что его страна "похоронила" российские надежды на удержание морских транспортных путей на Балтике.

Связано это, по его мнению, с появлением в военно-морских силах Польши дивизиона береговой охраны – он оснащен противокорабельными ракетами NSM, которые, по словам эксперта, смогут заблокировать движение гражданских судов, направляющихся в России или из нее.

Ракеты также осложнят выполнение боевых задач военным кораблям, добавил Дура.

А вот новые фрегаты, считает эксперт, не смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря, к тому же Россия может легко их уничтожить.