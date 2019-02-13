Популярный препарат от кашля оказался опасен для сердца

Препарат от кашля "Эреспал" изымают из продажи во Франции.

Такое решение было принято после проведенных исследований, которые доказали, что препарат может удлинять QT-интервал на электрокардиограмме, то есть вызывать нарушения сердечного ритма. Об этом сообщается на сайте представительства французской "Лаборатории Сервье" в России. Из аптек отзываются таблетки и сироп "Эреспал".

"Эреспал" (действующее вещество фенспирид) назначается для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.

Проблемы возникают только на фоне приема препарата, поэтому опасности для тех, кто лечился "Эреспалом" ранее, нет. Тем, кто сейчас принимает лекарство, рекомендовано обратиться к врачу для выбора альтернативной терапии.

Что будет с популярным лекарством от кашля в России, где он входит в перечень жизненно важных лекарств, пока неизвестно. Сейчас российское представительство компании обсуждает порядок действий с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и министерством здравоохранения.