Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

У 7-летней Кристины из Кудымкара хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. В ближайшее время девочке предстоит операция по трансплантации почки. Однако для нормальной работы пересаженного органа необходимы дорогостоящие препараты общей стоимость 1 586 200 рублей. Семья не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно.

ПОМОЧЬ КРИСТИНЕ КАРАВАЕВОЙ

Кристина родилась здоровой девочкой, в развитии и росте не отставала от своих сверстников, рассказывает ее мама Галина Гусельникова. Страшный диагноз — двухсторонняя гипоплазия почек, хроническая почечная недостаточность — был поставлен в феврале 2016 года. С тех пор малышка находится под постоянным наблюдением врачей.

За последние два года состояние Кристины резко ухудшилось: появились головные боли, слабость, боли в области сердца, в ногах, резко повысилось артериальное давление. С августа 2018 года девочка находится на гемодиализе. Для проведения процедуры 3 раза в неделю мама возит ее в детскую краевую больницу в Пермь.

Единственной возможностью спасти ребенка является трансплантация органа. Донором для Кристины станет ее мама. Операция предварительно назначена уже на конец марта. Но чтобы в будущем пересаженный орган не был отторгнут иммунной системой, нужны дорогостоящие лекарственные препараты.

Как объясняют врачи, при проведении стандартной иммунносупрессивной терапии средняя продолжительность работы пересаженного органа составляет около 15 лет. Однако если применить комбинацию препаратов алемтузумаб и солирис, то продолжительность работы трансплантата может быть увеличена вдвое.

Часть лекарств маме уже удалось найти с помощью неравнодушных людей, но для проведения операции не хватает двух флаконов алемтузумаба общей стоимостью 1 586 200 рублей.

"Эти лекарства не входят в перечень льготных препаратов, а для меня это неподъемная сумма. Воспитываю дочь одна, работать возможности нет, потому что постоянно надо ездить на диализ. Я прошу помочь мне в приобретении данных лекарств для моей доченьки", — обращается ко всем неравнодушным людям Галина Гусельникова.

ПОМОЧЬ КРИСТИНЕ КАРАВАЕВОЙ

Сделать пожертвование можно, отправив СМС на номер 3434 (в тексте сообщения необходимо написать, например, "помогаю 200" — сумма пожертвования может быть от 10 до 5000 рублей).

Помочь ребенку можно и через "Сбербанк онлайн", тогда в назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Караваевой Кристины".