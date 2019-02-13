Теннисист Медведев с победы стартовал на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев с победы начал выступление на представительном турнире в голландском Роттердаме. В стартовой игре он в двух сетах оказался сильнее француза Жереми Шарди – 7:6 (7:2), 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 35 минут. В следующем круге он сразится с представителем Испании Фернандо Вердаско.

Ранее на турнире зачехлил ракетку россиянин Карен Хачанов, уступивший голландцу Таллону Грикспуру в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6.