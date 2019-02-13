Британское агентство по борьбе с преступностью собирает данные на богатых россиян

Около полутора сотен иностранцев попали в поле зрения британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Ведомство собирает информацию о тех, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов и насчитывает миллионы.

Как рассказал РИА Новости источник в ведомстве, россиян среди них "не большинство, но значительное количество".

С января прошлого года NCA может требовать объяснения о происхождении капитала у иностранцев, владеющих в Соединенном Королевстве активами стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Если объяснение не устроит агентство, то такую собственность могут арестовать. Источник рассказал, что первые итоги расследований NCA могут обнародовать в конце 2019 года.