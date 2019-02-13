Путин похвалил Лукашенко за дисциплину

Президент России Владимир Путин в среду в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переговоры продлятся фактически весь день. Большую часть беседы лидеры двух стран проведут с глазу на глаз, при необходимости привлекая к беседе профильных министров и кураторов тех или иных направлений.

Основная тема — двустороннее сотрудничество и интеграция на евразийском пространстве. При этом переговоры не ограничатся одним днем, они продолжатся в четверг и в пятницу.

В начале беседы Владимир Путин констатировал, что Белоруссия остается крупнейшим партнером России, и отношения двух стран поступательно развиваются.

"Белоруссия очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства, и это позволяет двум странам работать по крупным проектам", — отметил Путин.