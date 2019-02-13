На святое покусились: в Иркутской области похитили топливо с кареты скорой помощи

Сегодня в пять часов утра злоумышленники проникли на территорию больницы в поселке Усть-Ордынский и слили 15 литров бензина с кареты скорой помощи.

Камера наблюдения зафиксировала на видео совершение преступления. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают воришек.