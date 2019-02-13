Оперативники накрыли банду наркоторговцев, организовавших интернет-магазин

В Новосибирске сотрудники МВД и ФСБ в ходе спецоперации раскрыли международную банду наркоторговцев. 18 человек обвиняются в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков, а также в попытке сбыта их через интернет-магазин, передает телеканал "Россия 24".

Установлено, что преступники связывались со своими клиентами через мессенджеры. Несмотря на конспирацию, силовикам удалось установить личности всех злоумышленников.

"Ежедневно злоумышленниками реализовывалось свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сбывались наркотики в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и в одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.