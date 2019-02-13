Все аэропорты Бельгии закрылись накануне праздника

Все аэропорты Бельгии приостановили работу до 22 часов 13 февраля из-за всеобщей забастовки авиационных диспетчеров, которые недовольны зарплатой, рост которой ограничен 0,8% в течение следующих двух лет.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал американский телеканал CNN, подчеркнув, что только в Брюсселе будут отменены около 600 авиарейсов.

Отмечается, что всё это время в небе королевства будут совершаться только правительственные, военные, гуманитарные и экстренные полеты.

Всего же локаут, объявленный тремя профсоюзами Бельгии, затронет около 80 тысяч пассажиров.

День святого Валентина или День всех влюблённых — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.