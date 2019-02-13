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13 февраля 201916:22 Анна Щербакова

В Музее русского импрессионизма - большая выставка картин Николая Мещерина

Москвичей приглашают выйти из суеты и перенестись в усадьбу Дугино — в мастерскую Николая Мещерина. В Музее русского импрессионизма открылась большая выставка работ художника. Это совместный проект с Третьяковской галереей. В залах представлены более сотни полотен, собранных из разных музеев страны и частных коллекций.

Одинокий сельский дом в предрассветной дымке. Дышащие росой поля — будто чувствуешь их прохладу. Трудно представить, что эти картины написаны успешным коммерсантом. Кисть Николай Мещерин взял в руки, когда ему было уже за 30. До этого занимался предпринимательством, продолжая дело отца — основателя Даниловской мануфактуры.

"Он выбрал то, что больше любил. Мещерин с самого начала к искусству, красоте, был склонен больше, чем к бизнесу, экономике. Он нигде живописи не учился. Однако очень быстро он сумел стать действительно профессиональным живописцем", — рассказывает директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Его работы выставлялись наравне с Кустодиевым и Коровиным, Дягилев возил картины художника в Париж, а Третьяковская галерея приобрела их для своей коллекции. Все это сменилось затянувшимся затишьем: Мещерин оказался в тени.

"История искусства всегда ограничивает какое-то количество имен, которые у нас у всех на слуху. Но Мещерин неслучайно появился в коллекции Третьяковской галереи. Творчество Мещерина — плоть от плоти движения русского импрессионизма", — говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Сотни мерцающих точек в одно мгновение превращаются в лунную ночь — стоит только отойти: волшебство импрессионизма. Подмосковные рощи, зеленые луга, деревенские закаты — только пейзажи, причем одной-единственной деревни, усадьбы Дугино. Провинциальная идиллия вместо городских бульваров — сюжет не только его картин: жизни.

Сочная рожь на первом плане, позади церквушка — типичный сюжет в стиле реализма. Когда эту картину готовили к выставке — она находилась в запасниках Третьяковской галереи, — и предположить не могли, что на оборотной стороне под картонной накладкой обнаружат еще одну картину Николая Мещерина, выполненную в стиле импрессионизма.

В свободных динамичных мазках и длинных тенях угадывается опушка зимнего леса. Эта двусторонняя работа отражает всю суть творчества Николая Мещерина: картины по технике новаторские, а по содержанию — исконно русские.

Русскую природу Мещерин воспевал трепетно, а Дугино стало творческой лабораторией для русских импрессионистов. Художник создал мастерские, где подолгу гостил и творил Левитан, а Грабарь написал там свои самые известные полотна. Вот его "Ямщик" из Третьяковской галереи. Вот баба с ведрами на фоне огненного неба. А это — уже Мещерин. Игре цвета — и света — он научился у Грабаря.

"Если вы как бы визуально закроете фигуру девочки в синем пальто, то цвет будет значительно менее эффектным, этот белый пропадет. Мещерин, конечно, был совершенно блистательным колористом!" — говорит куратор выставки Анастасия Винокурова.

За всю жизнь Мещерин не написал ни одного портрета, но на выставке есть автопортрет — фотография, 1886 год. Одно из первых в мире селфи в зеркале — вполне в духе импрессионистов.

Текст: "Вести-Москва"

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