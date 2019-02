Футболиста "ПСЖ" Ди Марию могут дисквалифицировать за оскорбление болельщиков

УЕФА может наказать полузащитника французского клуба "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марию за неподобающее поведение во время гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Если аргентинца дисквалифицируют, он пропустит ответную игру с англичанами.

Ди Мария провоцировал зрителей нецензурными выкриками, за что может последовать наказание от Союза европейских футбольных организаций, согласно регламенту организации.

angel di maria had YEARS of pent of frustration towards united fans he was just DYING to let out 😂 pic.twitter.com/yUWBT4kQEP