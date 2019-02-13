Евгений Гришковец подарил Музею Мирового океана морские фуражки из разных стран

Драматург, театральный режиссер и киноактер, музыкант, писатель Евгений Гришковец пополнил экспозицию Музея Мирового океана в Калининграде. Он вручил музею морские фуражки из разных стран — Ливана, Сирии и Франции. Как сообщает корреспондент калининградских "Вестей", головные уборы презентовали Гришковцу друзья, служившие на флоте в этих местах.

Гришковец, давний друг музея, преподносит щедрый дар не впервые. До этого музейный комплекс "Лодейный двор", который является подразделением Музея Мирового океана и находится в старинных Фридрихсбургских воротах, получил от него в подарок 23 фуражки из 23 стран.

Приятная новость и для поклонников творчества драматурга. По предварительной договоренности, на территории Фридрихсбургских ворот Евгений Гришковец поставит свой спектакль "Как я съел собаку".