Рецидивист на глазах у следователя сжег свое уголовное дело

Задержанный за разбойное нападение 24-летний житель Йошкар-Олы сжег свое уголовное дело во время ознакомления в следственном изоляторе, сообщает региональное управление СКР. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Небольшой пожар в СИЗО случился 18 октября 2018 года, когда рецидивист — а молодой человек неоднократно судим — знакомился с материалами уголовного дела. На кадрах видно, как подозреваемый спокойно вырывает и поджигает листы на глазах следователя. К тому моменту, когда его остановил надзиратель, злоумышленник уничтожил большую часть доказательств — а обвиняли его в разбое.

Дело пиромана передано в суд, за вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию ему грозит до полугода в колонии. О расследовании уничтоженного дела ничего не сообщается.