Дикая свинья укусила за ягодицу гулявшую по пляжу известную модель

Больше пяти миллионов просмотров за сутки собрало короткое видео, выложенное в "Инстаграме" известной латиноамериканской фитнес-моделью Мишель Левин.

Девушка, которая гордится своими накачанными ягодицами, гуляла в бикини по пляжу островка Биг-Мэйджор-Кей на Багамах, а ее вид сзади снимал на видео приятель.

Вслед за девушкой шли несколько диких хрюшек. В какой-то момент одна из них кинулась к модели и укусила ее за "пятую точку", оставив следы на той части тела, которой так гордится Мишель.

На этом крошечном острове хрюшки, по сути, местные жители. Туристы часто приезжают сюда, чтобы сфотографировать "свинский рай" и себя на фоне хрюшек.

Как пишет сайт "КП", несколько лет назад здесь была, в частности, известная российская модель Ирина Шейк. Она тоже выкладывала в соцсети свое фото на фоне свинок, но ее они кусать не стали.