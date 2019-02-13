Индия покупает дополнительную партию истребителей МиГ-29

Индийские ВВС хотят закупить 21 истребитель МиГ-29 у России. Переговоры уже идут. Цена сделки 847 миллионов долларов. Каждый самолет обойдется заказчикам примерно в 40 миллионов. Кроме того, в общую сумму войдут вооружение, оборудование и обучение персонала, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на индийские СМИ.

Напомним, корпорация "МиГ" уже свыше полувека сотрудничает с Индией. На вооружении страны стояли разные модификации МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25. А сейчас страна закупила палубные истребители МиГ-29К и КУБ для своего авианосца "Викрамадитья" и обновила 63 стандартных МиГ-29 до версии UPG.

Корабельный МиГ-29 заметно отличается от обычных истребителей этой серии. Во-первых, 15% деталей фюзеляжа и крыла сделаны из композитных материалов. Во-вторых, на самолет поставили складное крыло, чтобы он занимал меньше места на палубе или в ангарах авианосца.

В-третьих, на МиГ-29К поставили более мощные двигатели и современную радиолокационную станцию "Жук-МЭ". Она легче и надежнее предшественников, но одновременно с этим имеет более широкий угол обзора и вдвое большую дальность обнаружения воздушной цели.

Важнейшее конкурентное преимущество российского истребителя – открытая архитектура БРЭО. Это означает, что на самолет можно поставить как российское, так и иностранное оборудование. Все зависит от пожеланий заказчика.

МиГ-29К оснащен 8 точками подвески вооружения. На них можно разместить, например, 6 ракет "воздух-воздух" средней дальности или 4 противокорабельных ракеты. Также истребитель способен выводить из строя радары и ПВО противника: на нем установлена система целеуказания для противорадиолокационных ракет Х-31П.