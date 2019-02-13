В Подмосковье мужчина застрелил полицейскую овчарку на глазах у кинолога

В Чеховском районе Подмосковья полиция проводит проверку по поводу сообщений об убийстве служебной собаки.

Инцидент произошел в окрестностях деревни Беляево. Сотрудница Центра кинологической службы УВД по ЦАО Москвы выгуливала овчарку по кличке Ли, когда со стороны домов вдруг прогремел выстрел, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Первый выстрел пришелся в лапу собаки, она ломанулась к кинологу, второй выстрел, несмотря на крики кинолога, пришелся в голову", — описала дальнейшие события в соцсети подруга женщины-кинолога.

Позже сама кинолог разместила в Интернете видео, снятое на месте трагедии на следующий день. На кадрах видно, как кровавые следы на снегу тянутся на несколько десятков метров.

По поводу случившегося женщина обратилась с заявление в полицию. В дежурной части ОМВД России по городскому округу Чехов подтвердили эту информацию, уточнив, что проводится проверка. По словам представителя полиции, подозреваемый уже установлен — это житель Москвы 1951 года рождения. Однако уголовное дело пока не возбуждено.

Между тем, подруга кинолога утверждает, что животное убил бывший военный прокурор. По ее словам, "дело всячески пытаются замять", а сам подозреваемый "смеется и предлагает щенка взамен".