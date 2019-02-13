Путин и Лукашенко освоили сочинские склоны
Вместе на лыжах прокатались президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на одном из склонов горнолыжной трассы в Сочи. Так активно главы двух стран использовали перерыв в длительных переговорах.
Во время паузы в обсуждении деловых вопросов Путин и Лукашенко сменили строгие пиджаки на лыжные костюмы, сообщает "Интерфакс". Президенты вышли на склон, где туристы в это время тестировали горки. Путин и Лукашенко опробовали два склона — "синие" B4 и D1. Каждый из этих склонов длиной примерно по километру.
Сейчас в горах у Сочи прекрасная для февраля погода: много снега, солнце и температура на пять градусов выше нулевой отметки.
Горно-туристический центр при появлении президентов и склоны специально перекрывать не стали.
Владимир Путин оценил состояние склона, как нормальное. При этом главе российского государства рассказали, что снег на склоне был лучше.
"Утром мы поработали", — взглянув на Лукашенко ответил Путин.
- На доске не пробовали? –спросили российского президента о спуске с горы на сноуборде.
"Нет, может быть в следующий раз, — ответил Владимир Путин. — Лыжи благороднее".
Путин давно увлекается горными лыжами. Покататься на лыжах перед переговорами надеялся и Александр Лукашенко.
"Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом", — признался Лукашенко, благодаря за прекрасную подготовку склонов.
Гость из Минска выразил восхищение обновленным сочинским курортом, вспомнив при этом, каким он был в советские годы: страшно было смотреть вниз. Теперь это совсем другой уровень комфорта. Кроме того, белорусская сторона имеет в горном кластере в Сочи две гостиницы и особняки, которые заполнены туристами.
"Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом, — подчеркнул Лукашенко. — Работаем не в убыток".
Путин и Лукашенко собираются провести встречи и переговоры в Сочи 13, 14 и 15 февраля. Но выкроили время, чтобы несколько часов уделить активному и даже спортивному времяпровождению. 13 февраля в Сочи открылся трехдневный Российский инвестиционный форум. Он начался с форума "Здоровое общество. На пути к цели: 80+".
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