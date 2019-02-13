Госдума в апреле заслушает отчет правительства о работе за 2018 год

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 17 апреля заслушает отчет о работе правительства РФ за 2018 год.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Он подчеркнул, что такое решение было принято на Совете Думы.