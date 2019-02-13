"Барселона" не станет подписывать новый контракт с Ракитичем

Руководство испанской "Барселоны" не планирует заключать новое соглашение с полузащитником клуба Иваном Ракитичем на улучшенных условиях. Напомним, что действующий контракт хорватского футболиста истекает в 2021 году.

Как сообщает Sport.es, Ракитич прошлым летом отказался от перехода в "Пари Сен-Жермен", надеясь на улучшение условий договора с сине-гранатовыми. Однако руководство каталонской команды решило не идти на поводу у 30-летнего хорвата.

Отметим, что "Барселона" готова была согласиться на предложение парижан, но Ракитич сам не пожелал переходить в стан "ПСЖ".